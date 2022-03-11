IT-аналитик Муртазин не увидел трагедии в уходе с российского рынка антивируса Avast

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что антивирусные программы Norton и Avast значительно уступают российским аналогам. По словам IT-эксперта, нет трагедии в том, что они не будут больше продаваться на территории России. Об этом написал NEWS.ru.

Avast, по словам Муртазина, является имитатором антивирусного пакета, похожим «на подорожник от всех болезней».

«Очень рад этому событию, на самом-то деле, так как Avast — это как продажа сушеных экскрементов летучих мышек, подорожника от всех болезней. Он имитирует современный антивирусный пакет, который не работает, никакой защиты. Norton — средней руки продукт, не более того. Люди почему-то считают, что западные продукты намного лучше наших. Тот же „Касперский“ выше на голову всех этих ребят с точки зрения защиты», — отметил эксперт.

Он также добавил, что, к сожалению, в России распространен «цифровой нигилизм», когда пользователи не верят в существование вирусов и в возможность заразить свой гаджет.