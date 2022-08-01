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    01 августа 2022, 22:54

    США сочли Китай ответственным за напряженность в случае визита Пелоси на Тайвань

    Блинкен: ответственность за напряженность при визите Пелоси на Тайвань ляжет на Китай

    Александра Ломейко

    США полностью переложили на Китай ответственность за возможную эскалацию, если спикер палаты представителей Нэнси Пелоси приедет на Тайвань. В Госдепе призвали китайские власти к предусмотрительному поведению.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил на брифинге, что Пелоси вольна сама принимать решения о посещении острова. Конгресс он назвал независимой структурой.

    «Если спикер решит посетить Тайвань, а Китай попробует создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность — это будет полностью на Пекине», — подчеркнул Блинкен.

    Американские законодатели, отметил глава Госдепа, и раньше бывали на Тайвани.

    В Белом доме отметили, что Пелоси имеет полное право на поездку, однако пока не подтвердила свой визит. Китай, считают в американской администрации, может пойти на военные провокации, однако запугать Соединенные Штаты не удастся.

    Спикер палаты представителей отправилась в азиатское турне и посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. В Китае высказались категорично насчет ее возможного визита на Тайвань.