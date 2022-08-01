США сочли Китай ответственным за напряженность в случае визита Пелоси на Тайвань

США полностью переложили на Китай ответственность за возможную эскалацию, если спикер палаты представителей Нэнси Пелоси приедет на Тайвань. В Госдепе призвали китайские власти к предусмотрительному поведению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил на брифинге, что Пелоси вольна сама принимать решения о посещении острова. Конгресс он назвал независимой структурой.

«Если спикер решит посетить Тайвань, а Китай попробует создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность — это будет полностью на Пекине», — подчеркнул Блинкен.

Американские законодатели, отметил глава Госдепа, и раньше бывали на Тайвани.

В Белом доме отметили, что Пелоси имеет полное право на поездку, однако пока не подтвердила свой визит. Китай, считают в американской администрации, может пойти на военные провокации, однако запугать Соединенные Штаты не удастся.

Спикер палаты представителей отправилась в азиатское турне и посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. В Китае высказались категорично насчет ее возможного визита на Тайвань.