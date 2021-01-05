США сочли «ядерным шантажом» переход Ирана на высокообогащенный уран

Собеседник агентства отметил, что все попытки Ирана приступить к производству ядерного оружия станут известны благодаря наблюдениям со стороны МАГАТЭ.

«США и международное сообщество продолжат рассчитывать на то, что инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах. Мы уверены, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой ядерной деятельности Ирана», — сказал представитель американского государственного департамента.

По его словам, Иран изначально скрывал свою программу по обогащению. Власти сохранили весь архив, а также основных сотрудников, которые занимались обогащением урана.

«США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка», — заявил собеседник агентства.

Официальный Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. Власти страны всегда заявляли, что используют атом только в мирных целях. В 2015 году, Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно тексту договоренностей, Иран мог и дальше заниматься обогащением урана, но не более чем на 4%.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки. Он заявил, что Тегеран должен отказаться от производства ракет и поддержки террористов. После отказа Ирана Трамп вернул в действие экономические санкции.

В конце декабря парламент страны принял закон, по которому уран разрешили обогащать до 20% и выше, а всего в год производить не менее 120 килограммов радиоактивного вещества. При этом наблюдателей от МАГАТЭ разрешили не пускать на ядерные объекты. Эти правила могут пересмотреть, если страны-подписанты СВПД начнут выполнять свою часть договоренностей.

Как сообщил RT, процесс обогащения урана до 20% начался на ядерном объекте в Фордо в понедельник, 4 января.