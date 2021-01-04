Иран запустил процесс обогащения урана до 20%

По словам собеседника, закачка газа в центрифуги началась несколько часов назад после распоряжения президента Хасана Рухани.

Рабии отметил, что правительство направило соответствующее уведомление в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как того требуют обязательства Ирана. Первая партия обогащенного до 20% урана станет доступна в ближайшие часы.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон, разрешающий обогащать уран до 20% и выше. Согласно документу, каждый год страна может производить не менее 120 килограммов продукта. Международных наблюдателей от МАГАТЭ на ядерные объекты не пустят.

Последнее правило могут отменить. Если страны-участницы, подписавшие ядерную сделку в 2015 году, начнут выполнять свои обязательства, то власти представят в парламент предложение по восстановлению полного выполнению своих обязательств по договору.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с Ираном о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривал ограничение уровня обогащения урана до 4%. В мае 2018 года президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки, потребовав от Тегерана отказаться от производства ракет и поддержки террористов. Когда Иран отказался от новых требований, США ввели в действие санкции. В Министерстве иностранных дел Ирана действия американцев назвали экономическим терроризмом.