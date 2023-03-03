03 марта 2023, 15:22
США сочли единственным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках»
Журналист Херш назвал США единственным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках»
США — это единственный подозреваемый во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш Центральному телевидению Китая.
«Единственным подозреваемым [в организации диверсий на „Северных потоках“], если говорить об очевидном, были США», — отметил он.
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Херш признался, что для него причастность американских властей к взрывам была очевидна с самого начала.
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По словам журналиста, он глубоко изучал газовый и нефтяной бизнес и готовил на эту тему публикации для The New York Times, New York Magazine и London Review of Books.
Ранее ответственность за подрыв «Северных потоков» на США возложил американский профессор экономики Джеффри Сакс. Он назвал расследование журналиста Сеймура Херша о подрыве российских магистральных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» достоверным.
США
Газопровод Северный поток — 2
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