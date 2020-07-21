США собрались создать коалицию стран для противостояния Китаю

Власти Китая своими действиями демонстрируют, что их страна становится мировой угрозой. Для того, чтобы убедить их поменять свои тактику и поведение, необходимо создание международной коалиции. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео на итоговой пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

По словам главы Госдепа, Китай систематически нарушает международный порядок. В частности, он назвал противостояние между Китаем и Индией, а также роль официального Пекина в распространении коронавирусной инфекции.

По словам Помпео, Китай занимался сокрытием информации о реальном количестве зараженных вместе с коррумпированной Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы можем создать коалицию, которая будет понимать исходящую от Китая угрозу и коллективными усилиями убедит Компартию в том, что подобное поведение не отвечает интересам ее страны», — привел цитату Помпео ТАСС.

По словам американского чиновника, участники коалиции не должны ограничиваться только словами и заявлениями, а сообща вести планомерную работу по противостоянию властям Китая. Помпео отметил, что Великобритания входит в число стран, которые могут вступить в будущую коалицию.

Глава Государственного департамента США в очередной раз заявил, что власти Китая пытались похитить интеллектуальную собственность Америки при помощи государственных компаний.

Также Помпео поздравил правительство Великобритании с решением отказаться от продукции китайской корпорации Huawei для строительства сетей 5G. Ранее стало известно, что Лондон пригласил к работе над сетями пятого поколения японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd.