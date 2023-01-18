18 января 2023, 07:24
США собирались снарядить повстанцев на западе Украины против России
Политический обозреватель Скотт Хортон рассказал, что США имели тайный план против России
Власти США продумали план давления на Россию. Они собирались поддержать повстанцев на западе Украины, затянуть конфликт и ослабить противника. Об этом сказал на YouTube-канале Judging Freedom политический обозреватель Скотт Хортон.
По его словам, Белый дом продумал некий тайный план противостояния России по аналогии с ситуацией в Афганистане. Тогда американское правительство официально поддерживало моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена, и Скотт Хортон уверен, что благодаря этому рухнула экономика Советского Союза.
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«Их план состоял в поддержке повстанческого движения. Возможно, в западной части Украины против российских сил на востоке», — сказал Скотт Хортон.
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Он считает, что и теперь США стремятся к затягиванию конфликта, а не мирным переговорам. Их цель — ослабить Россию.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее заявил, что американские власти решили сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины и отдать его место главнокомандующему Вооруженными силами страны Валерию Залужному. Он считает, что нынешний глава государства уже узнал о будущей ротации, но у него нет выбора.
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