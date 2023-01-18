Мир 18 января 2023, 07:24 США собирались снарядить повстанцев на западе Украины против России Политический обозреватель Скотт Хортон рассказал, что США имели тайный план против России РИА «Новости»

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Власти США продумали план давления на Россию. Они собирались поддержать повстанцев на западе Украины, затянуть конфликт и ослабить противника. Об этом сказал на YouTube-канале Judging Freedom политический обозреватель Скотт Хортон.

По его словам, Белый дом продумал некий тайный план противостояния России по аналогии с ситуацией в Афганистане. Тогда американское правительство официально поддерживало моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена, и Скотт Хортон уверен, что благодаря этому рухнула экономика Советского Союза.

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«Их план состоял в поддержке повстанческого движения. Возможно, в западной части Украины против российских сил на востоке», — сказал Скотт Хортон.

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Он считает, что и теперь США стремятся к затягиванию конфликта, а не мирным переговорам. Их цель — ослабить Россию.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее заявил, что американские власти решили сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины и отдать его место главнокомандующему Вооруженными силами страны Валерию Залужному. Он считает, что нынешний глава государства уже узнал о будущей ротации, но у него нет выбора.