27 ноября 2022, 21:51
Раскрыт план США по замене Зеленского
Политолог Брутер: США планируют поменять Зеленского на Залужного
Американские власти планируют сменить президента Украины. Вместо Владимира Зеленского лидером страны могут сделать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом Ura.ru заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его [Зеленского] не поменяют», — сказал он.
Реклама
По словам политолога, пока время для смены власти не пришло. Залужный должен стать руководителем Украины «во всем белом» и прийти на «все чистое». Как отметил Брутер, Зеленский уже знает о своем преемнике. В определенный момент ему придется отойти в сторону.
Реклама
Ранее американские журналисты писали, что популярность Залужного растет среди украинцев. Президенту страны не понравилась его публичность, поэтому он попросил главнокомандующего ВСУ отказаться от нее.
В начале ноября хакер из Донецка опубликовал переписку Залужного с женщинами-подчиненными. Он заявил, что главнокомандующий злоупотребляет служебным положением.
США
Владимир Зеленский
Украина
Реклама
Реклама