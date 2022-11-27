Мир 27 ноября 2022, 21:51 Раскрыт план США по замене Зеленского Политолог Брутер: США планируют поменять Зеленского на Залужного Telegram

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Американские власти планируют сменить президента Украины. Вместо Владимира Зеленского лидером страны могут сделать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом Ura.ru заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его [Зеленского] не поменяют», — сказал он.

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По словам политолога, пока время для смены власти не пришло. Залужный должен стать руководителем Украины «во всем белом» и прийти на «все чистое». Как отметил Брутер, Зеленский уже знает о своем преемнике. В определенный момент ему придется отойти в сторону.

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Ранее американские журналисты писали, что популярность Залужного растет среди украинцев. Президенту страны не понравилась его публичность, поэтому он попросил главнокомандующего ВСУ отказаться от нее.

В начале ноября хакер из Донецка опубликовал переписку Залужного с женщинами-подчиненными. Он заявил, что главнокомандующий злоупотребляет служебным положением.