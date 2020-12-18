США снова предложили отвергнутые Россией условия по СНВ-3

США снова предложили России заморозить ядерные арсеналы. Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли указал, какие действия для этого необходимы.

Биллингсли отреагировал в Twitter на слова президента РФ Владимира Путина о готовности к переговорам по СНВ-3.

«Мы уже ответили, неоднократно. Пять раз предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку по заморозке/продлению, на которую Путин согласился», — сказал представитель главы Белого дома, упомянув в своей записи аккаунты Кремля и МИД РФ. В министерстве, добавил он, «отвергли все встречи».

Биллингсли уверен, что сторонам осталось определить, «что именно мы замораживаем и максимальный уровень». После этого можно начинать переговоры по верификации.

Накануне Владимир Путин заметил, что готов к диалогу по СНВ-3. По версии США, в России согласны на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное продление договора по времени. Москва опровергла подобные заявления. Российский лидер выступил за продление СНВ-3 на год без предварительных условий. В Белом доме предложение обсуждать отказались.