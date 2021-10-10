США сняли санкции с нескольких россиян в обмен на визит Нуланд в Москву

США исключили нескольких россиян из санкционного списка в обмен на аналогичный жест России в отношении замгоссекретаря США Виктории Нуланд, чтобы она смогла приехать в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Предстоящий визит Нуланд в Россию пройдет по инициативе американской стороны. Для этого с нее пришлось снять санкции — в обмен на исключение россиян из списка США.

«Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу», — сообщила дипломат в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия».

Захарова сказала, что вопрос был решен «на паритетных началах». Она не уточнила, с кого США сняли ограничения, но намекнула, что речь идет о дипломатах-международниках.

Два года назад Нуланд пыталась получить российскую визу для участия в международной конференции в Москве, но ей было отказано.

Нуланд прибудет в Россию 11 октября. В Москве у нее запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.