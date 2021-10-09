Нуланд приедет в Москву 11 октября для переговоров с МИД России
МИД РФ: Виктория Нуланд приедет в Москву 11–13 октября
МИД России подтвердил визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Он состоится 11–13 октября. Нуланд встретится с представителями российского международного ведомства и другими официальными лицами.
Приезд замгоссекретаря анонсировала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11–13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона», — написала она.
Нуланд, подчеркнул «Интерфакс», обсудит с российскими представителями несколько двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Затем 13 октября она вылетит в Бейрут, где затронет темы экономических реформ и выборов следующего года с первыми лицами ливанского правительства и гражданским сообществом.
В конце сентября МИД заявлял, что Нуланд сможет приехать в Россию, но в ответ Вашингтон должен отменить ограничения на въезд российских дипломатов. Речь в частности шла о специалисте департамента нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел Константине Воронцове. Он не может оформить американскую визу с осени 2019 года.