Мир 03 апреля 2024, 00:46 США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ Минфин США исключил из санкционного списка европейскую «дочку» банка ВТБ РИА «Новости»

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Дочернюю компанию ВТБ Банка в Европе вычеркнули из санкционного списка США. Об этом стало известно из данных на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов.

Речь идет о европейской «дочке» российского банка — VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне в Германии. В апреле 2022 года против ВТБ Банка ввели санкции, после чего немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой».

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Акционеры европейского подразделения решили ликвидировать банк, а позже потребовали у ВТБ вернуть дивиденды с 2012 года в размере 433,8 миллиона евро.

В ВТБ Банке посчитали этот шаг политическим и пригрозили ответными мерами, если немецкая сторона продолжит агрессивные действия.