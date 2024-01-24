Мир 24 января 2024, 23:21 США сделали еще один шаг по передаче замороженных российских активов Украине Комитет сената США поддержал законопроект о передаче российских активов Украине Unsplash

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Комитет по международным отношениям сената США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов. Результаты голосования опубликовало агентство Bloomberg.

Согласно представленным данным, за принятие закона проголосовали 20 членов профильного комитета, против высказался только один — сенатор Рэнд Пол. Законопроект теперь направят на рассмотрение сената, для его принятия потребуется одобрение всех членов верхней палаты парламента.

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Ранее Бельгия решила направить Украине около 611 миллионов евро, полученных благодаря замороженным российским активам. На счету бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear находится порядка 200 миллиардов евро из 300 замороженных. На инвестировании российских активов депозитарий заработал около трех миллиардов евро.