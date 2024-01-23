23 января 2024, 19:01
Бельгия передаст Украине доходы от заблокированных российских активов
La Libre: Бельгия выделит Украине 611 млн евро от замороженных активов РФ
Бельгия направит украинскому руководству порядка 611 миллионов евро, полученных благодаря замороженным российским активам. Об этом заявил министр обороны страны Людивин Дедондер, сообщила газета La Libre.
Евросоюз и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России. Из этой суммы примерно 200 миллиардов евро находятся на счету бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Доходы от российских активов страна собирается передать Украине на военные нужды.
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«По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — указала «Газета.ru».
Согласно отчету бельгийской компании, депозитарий за девять месяцев смог заработать на процентах на инвестировании российских замороженных активов до трех миллиардов евро.
По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз в ближайшее время окончательно договорится по использованию доходов от заблокированных активов России. Он отметил, что страны примут решение до заседания глав МИД в середине февраля.
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