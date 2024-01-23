Мир 23 января 2024, 19:01 Бельгия передаст Украине доходы от заблокированных российских активов La Libre: Бельгия выделит Украине 611 млн евро от замороженных активов РФ Unsplash

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Бельгия направит украинскому руководству порядка 611 миллионов евро, полученных благодаря замороженным российским активам. Об этом заявил министр обороны страны Людивин Дедондер, сообщила газета La Libre.

Евросоюз и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России. Из этой суммы примерно 200 миллиардов евро находятся на счету бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Доходы от российских активов страна собирается передать Украине на военные нужды.

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«По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — указала «Газета.ru».

Согласно отчету бельгийской компании, депозитарий за девять месяцев смог заработать на процентах на инвестировании российских замороженных активов до трех миллиардов евро.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз в ближайшее время окончательно договорится по использованию доходов от заблокированных активов России. Он отметил, что страны примут решение до заседания глав МИД в середине февраля.