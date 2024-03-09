Мир 09 марта 2024, 14:48 США с 2022 года готовились к «ядерному удару» России по Украине CNN: США готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием с 2022 года President Of Russia Office/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием. Об этом в эфире телеканала CNN сообщили два высокопоставленных чиновника в администрации президента.

Решение приняли не из-за одного предположения, а на основании анализа ситуации и чрезвычайно важных данных разведки. Информация оказалась «не просто гипотетической», подчеркнул собеседник журналистов.

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США должны были составить планы для лучшей реакции, если «немыслимое событие» действительно произойдет.

«Это наше право — тщательно подготовиться», — отметил второй источник.

Экс-разведчик Пентагона, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США. Это произошло благодаря новому стратегическому вооружению.