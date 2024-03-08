Мир 08 марта 2024, 04:59 «Лучшее в мире». В США забили тревогу из-за нового оружия России Экс-разведчик Риттер: новое ядерное оружие дало России преимущество над США РИА «Новости»

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Россия дошла до неоспоримого ядерного превосходства над США благодаря новому стратегическому вооружению. Об этом заявил экс-разведчик Пентагона, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона.

«Русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие. <…> Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США», — сказал он.

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Риттер отметил, что западные страны очень сильно ошиблись, когда подталкивали Россию к активному развитию как ядерного арсенала, так и конвенциональных вооруженных сил. Закаленная в боях российская сторона будет обладать преимуществом над силами Североатлантического альянса, если начнется полномасштабный ядерный конфликт.

Ранее глава штаба американской армии генерал Рэнди Джордж призвал избегать недооценки потенциала и боеспособности армии России. Он отметил, что ВС РФ учится в процессе сражений и быстро адаптируется к современным условиям ведения военных действий.