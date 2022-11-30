Мир 30 ноября 2022, 07:56 США решили заняться «демократическими ценностями» в Северной Македонии США будут выдавать денежные гранты учившейся в Америке молодежи Северной Македонией Unsplash

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Соединенные Штаты заявили, что хотят выделить до 70 тысяч долларов на проекты для «укрепления демократических ценностей», «борьбы с коррупцией» и «развитием связей между Северной Македонией и США». Об этом передали в издании RT.

В описании гранта говорится, что американцы хотят предоставить финансирование выпускникам программ обмена, чтобы у тех появилась возможность применить на практике «навыки», которые они получили, обучаясь в Штатах.

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От участников инициативы просят «укреплять демократические ценности», «продвигать принципы верховенства права», «противодействовать дезинформации» и прочее.

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Средства на это все предоставит «Инновационный фонд взаимодействия с бывшими участниками программ обмена». Общий объем бюджета — 70 тысяч долларов, размер одного гранта может варьироваться от пяти до 35 тысяч.

Ранее стало известно, что США решили выделить 25 миллионов долларов на «поддержку гражданского общества» в Ираке. Цель — сформировать в стране активный и устойчивый сектор гражданского общества.