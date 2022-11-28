Мир 28 ноября 2022, 08:29 США решили выделить $25 млн на развитие гражданского общества в Ираке USAID: США решили заняться поддержкой гражданского общества в Ираке Unsplash

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Соединенные Штаты решили в течение пяти лет выделить 25 миллионов долларов на «поддержку гражданского общества» в Ираке. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию, передал RT.

Подразумевается, что эта инициатива должна повысить участие граждан в государственной сфере, особенно женщин и молодых людей. При этом «одновременно поддерживая организации гражданского общества (ОГО), чтобы налаживать связь с гражданами и расширять их возможности». В результате западные специалисты надеются сформировать в Ираке активный и устойчивый сектор гражданского общества. А при самом лучшем стечении обстоятельств — вовлечь иракцев в работу даже по вопросу изменения климата.

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«USAID сотрудничает с Ираком в его переходе к становлению более стабильным, демократическим государством. Проблемами на пути к этому переходу стали продолжающиеся конфликты, укоренившиеся элиты, культура коррупции и трудности, испытываемые организациями гражданского общества», — так США объяснили свои мотивы.

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Ранее Пентагон назвал турецкую операцию в Ираке угрозой для американцев. В ведомстве считают, что это откатывает назад прогресс в противодействии боевикам из «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.