28 ноября 2022, 08:29
США решили выделить $25 млн на развитие гражданского общества в Ираке
USAID: США решили заняться поддержкой гражданского общества в Ираке
Соединенные Штаты решили в течение пяти лет выделить 25 миллионов долларов на «поддержку гражданского общества» в Ираке. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию, передал RT.
Подразумевается, что эта инициатива должна повысить участие граждан в государственной сфере, особенно женщин и молодых людей. При этом «одновременно поддерживая организации гражданского общества (ОГО), чтобы налаживать связь с гражданами и расширять их возможности». В результате западные специалисты надеются сформировать в Ираке активный и устойчивый сектор гражданского общества. А при самом лучшем стечении обстоятельств — вовлечь иракцев в работу даже по вопросу изменения климата.
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«USAID сотрудничает с Ираком в его переходе к становлению более стабильным, демократическим государством. Проблемами на пути к этому переходу стали продолжающиеся конфликты, укоренившиеся элиты, культура коррупции и трудности, испытываемые организациями гражданского общества», — так США объяснили свои мотивы.
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Ранее Пентагон назвал турецкую операцию в Ираке угрозой для американцев. В ведомстве считают, что это откатывает назад прогресс в противодействии боевикам из «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
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Ирак
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