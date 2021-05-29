США решили приостановить авиасообщение с Белоруссией

Власти США приостановили авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Штаты временно прекращают действие Соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией. Оно было принято 3 декабря 2019 года и позволяло авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними на взаимной основе.

Помимо этого, власти США выпустили рекомендацию гражданам «четвертого, наивысшего уровня» не ездить в Белоруссию.

Также Белый дом решил с 3 июня возобновить санкции против девяти белорусских госпредприятий, которые ранее были сняты. Американским гражданам и предприятиям будет запрещено совершать сделки с ними или действовать в их интересах.

В санкционный список, в частности, попали «Белнефтехим», «Нафтан», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Полоцк стекловолокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

Также Вашингтон вместе с европейскими партнерами разработает целевые санкции в отношении «ключевых фигур режима Александра Лукашенко». В Белом доме считают, что эти представители властей республики связаны с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.