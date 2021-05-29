В США анонсировали санкции против Белоруссии

США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей Белоруссии. Также они намерены вернуть ранее снятые санкции против девяти госпредприятий из этой республики. Об этом говорится в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден до этого уже говорил о планах ввести санкции против Белоруссии, уточнило РИА «Новости».

Санкции, как пояснили в администрации президента США, введут из-за «продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая (связанных с самолетом Ryanair — прим. ред.)».

США введут повторные санкции в отношении госпредприятий 3 июня.

Также Штаты приостанавливают действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, которое позволяет американским и белорусским авиакомпаниям летать и приземляться в обеих странах.

Отношения Минска и Запада обострились на фоне ситуации с самолетом Ryanair. Воздушное судно летело из Афин в Вильнюс, но совершило посадку в аэропорту Минска 23 мая после сообщении о минировании на борту. Сведения о заложенном в лайнере взрывном устройстве не подтвердились.

В Белоруссии уточнили, что на борту Ryanair находился один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов.