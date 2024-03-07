Мир 07 марта 2024, 21:44 США решили построить порт в секторе Газа Politico: Байден поручит ВС США построить порт в Газе РИА «Новости»

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Соединенные Штаты могут построить порт в секторе Газа, о чем президент Байден заявит в ближайшем обращении к конгрессу США. Об этом сообщило Politico.

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По данным издания, новый морской терминал будет предназначен для доставки гуманитарных грузов. При этом, как сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома, размещение американских войск в анклаве не предусматривается.

«Президент объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами», — уточнил чиновник.

Руководство США стало активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Администрация Байдена также начала чаще требовать от израильских властей увеличить объемы гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.