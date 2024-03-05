Мир 05 марта 2024, 09:21 Белый дом стал чаще обращаться к Израилю после сигналов о недовольстве Байденом Hill: США активизировали призывы к Израилю на фоне падения поддержки Байдена Gil Cohen Magen/XinHua/globallookpress

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Руководство США стало активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Hill.

Администрация американского президента Джо Байдена также начала чаще требовать от израильских властей увеличить объемы гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.

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«И Байден, и вице-президент [Камала] Харрис в последние дни призывали к „немедленному“ прекращению огня», — указали в издании.

В газете связали активизацию требований к Израилю с недовольством политикой Байдена. По мнению журналистов, на прошлой неделе избиратели в Мичигане направили президенту четкий сигнал о снижении его рейтинга из-за произраильской политики.

Исполнительный директор прогрессивной политической организационной группы «Наша революция» Джозеф Гиваргезе предположил, что администрация Байдена с помощью обращений к Израилю пытается заручиться поддержкой американцев

«Я думаю, что мы видим здесь, по крайней мере, политическое признание со стороны администрации — признание того, что у них есть политические проблемы с основными избирателями», — отметил эксперт.

Ранее американское руководство обратилось к Израилю с требованием предоставить гарантии соблюдения международного права в палестинском анклаве. Белый дом также указал на необходимость пропуска гумпомощи в сектор Газа.