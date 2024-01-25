Мир 25 января 2024, 19:50 США решили поменять принцип своего присутствия в Ираке Остин: США запланировали эволюцию коалиционного присутствия в Ираке Pxhere

Читать 360tv в

США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного присутствия в государстве к устойчивому двустороннему сотрудничеству в рамках Высшей военной комиссии. Об это сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело РИА «Новости».

«Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности», — подчеркнул он.

Реклама

Чиновник не уточнил, о чем именно идет речь: о выводе войск или о сокращении контингента в Ираке, который насчитывает около 2,5 тысячи американских военнослужащих. Стороны обсудят наиболее эффективную эволюцию международной военной коалиции.

Ранее в США подняли вопрос о выводе войск из Сирии. Власти Соединенных Штатов не видят дальнейших задач для сохранения контингента, заявил старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер.

Военные базы США в Сирии подвергаются атакам с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Например, 12 января под удар попал американский объект в провинции Дейр-эз-Зор, сообщал сайт kp.ru.