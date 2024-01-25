Мир 25 января 2024, 14:14 Власти США захотели вывести войска из Сирии Foreign Policy: американские власти обсуждают вывод войск из Сирии Ameer Al Mohammedaw/dpa/globallookpress

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В Соединенных Штатах подняли вопрос о выводе войск из Сирии. Американские власти не видят дальнейших задач для сохранения контингента. Об этом рассказал старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер в статье для Foreign Policy, ссылаясь на источники.

Автор раскритиковал подобную инициативу. Он напомнил ситуацию с выводом войск из Афганистана.

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«Учитывая катастрофические последствия поспешного вывода войск из Афганистана в 2021 году и предстоящих выборов в США позднее в этом году, трудно понять, почему администрация Байдена рассматривает возможность вывода войск из Сирии», — высказался он.

По его словам, именно Соединенные Штаты играли одну из важнейших ролей в борьбе с ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Сейчас интенсивность боевиков снизилась. Листер предположил, что если США выведут войска из республики, террористы снова могут активизироваться и дестабилизировать регион.

Как напомнил сайт kp.ru, американские власти эвакуируют персонал военной базы в Хемо в районе Дамаска, которая считается стратегически важной для США. Причиной стала ативизация боевиков.

Недавно по американской авиабазе на западе Ирана ударил беспилотник. Пострадал один из военнослужащих.

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.