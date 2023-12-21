Мир 21 декабря 2023, 13:09 США решили остановить Трампа на пути к праймериз судебными запретами NYT: 16 штатов обратились в суды с требованием не допускать Трампа к праймериз Doug Mills / Global Look Press

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Решение Верховного суда Колорадо о недопуске бывшего президента США к праймериз Республиканской партии вдохновило еще 16 штатов пойти по такому же пути. Об этом со ссылкой на данные судебных баз сообщила газета The New York Times.

Журналисты выяснили, что в суды 16 штатов поступили иски с требованием не регистрировать Трампа в качестве кандидата на выборах президента. Все заявители сослались на 14-ю поправку, запрещающую баллотироваться участникам мятежа. Так они трактовали «марш на Капитолий» сторонников политика в январе 2021 года.

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В Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси и Висконсине истцы обратились в суды штатов. Одиннадцать судебных исков — на Аляске, в Аризоне, Неваде, Нью—Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге — подали в федеральные окружные суды.

В Аризоне и Мичигане иски уже отклонили, но противники политика не остановились и обжаловали эти решения.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что подаст апелляцию на решение суда Колорадо. Это означает, что решение не вступит в силу до 4 января, пока Верховный суд США не даст свою рекомендацию. Но если вышестоящая инстанция согласится с вынесенным вердиктом, то другие штаты могу пойти до такому же пути.

При этом 5 января — последний день, когда Республиканская партия должна определиться с итоговым списком потенциальных кандидатов, которые встретятся на праймериз в большей части штатов 5 марта.