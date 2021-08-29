США решили не сохранять посольство в Афганистане после 31 августа

Власти США не планируют сохранять посольство в Афганистане после 31 августа. Это следует из заявления представителя Белого дома.

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы оставим по крайней мере постоянное представительство», — сказал в эфире CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что у США будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов и подчеркнул, что это необходимо для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.

Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что президент США Джо Байден планирует со вторника отозвать из Афганистана все дипломатических сотрудников. Речь шла о после Россе Уилсоне и остальных дипломатических сотрудниках в Кабуле. Американская дипмиссия уже покинула посольский комплекс в Кабуле и продолжает работать с территории международного аэропорта, расположенного в столице. Военные США активно вывозят оборудование из страны.