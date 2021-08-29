СМИ: Байден решил отозвать всех дипломатов США из Афганистана

Президент США Джо Байден планирует со вторника отозвать из Афганистана все дипломатических сотрудников. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на два источника.

Речь идет о после Россе Уилсоне и остальных дипломатических сотрудников в Кабуле.

Ранее издание сообщало, что движение «Талибан»* попросило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода вооруженных сил 31 августа. Тогда официальный представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что решение по продолжению присутствия дипломатов в Афганистане пока не принято.

Тем не менее американская дипмиссия уже покинула посольский комплекс в Кабуле и продолжает работать с территории международного аэропорта, расположенного в столице.

Накануне войска США начали покидать аэропорт Кабула. Американские военные вывозят оборудование. Страна на регулярной основе обсуждает со своими союзниками возможность признать на дипломатическом уровне движение «Талибан*», которое захватило власть в Афганистане.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.