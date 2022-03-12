США разрешили американцам оказывать гуманитарную помощь Донбассу

Американцам разрешат оказывать гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народной республикам. Исключения из санкций в том числе сделали для экспорта сельскохозяйственных и медицинских товаров.

Уточнения по генеральной лицензии, связанной с Украиной, опубликовал на своем сайте Минфин США.

Для ДНР и ЛНР одобрили «деятельность, связанную с гуманитарными проектами для удовлетворения основных потребностей человека, строительства демократии, образования, проектов некоммерческого развития, а также защиты окружающей среды и природных ресурсов».

В американском ведомстве подчеркнули, что жители США смогут предоставлять Донбассу гуманитарную помощь и вести «другую деятельность», которая относится к экспорту сельхозтоваров, лекарств, пандемии COVID-19. Поддерживать можно официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.