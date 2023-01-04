Мир 04 января 2023, 23:31 США рассмотрят возможность передачи Украине БМП Вradley Байден: США рассмотрят возможность передачи Украине БМП Вradley Википедия

Читать 360tv в

Американские власти рассматривают вопрос о возможной передаче Украине боевой машины пехоты M2 Bradley. Об этом заявил президент США Джо Байден, написало агентство Reuters.

«Да», — ответил Байден на вопрос, рассматривается ли такой вариант.

Реклама

M2 Bradley представляет собой боевую машину пехоты США. Ее создали во второй половине 1970-х годов и назвали в честь генерала Омара Брэдли. Экипаж БМП насчитывает трех человек. В десантном отделении боевой машины могут находиться до шести пехотинцев. =

Реклама

На вооружение M2 Bradley поступила в 1981 году. Американские военнослужащие применяли ее во время боевых действий в Афганистане и Ираке.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому колесные танки AMX-10 RC. Он согласился передать бронемашины во время телефонных переговоров. Об этом сообщил представитель Елисейского дворца, который не уточнил, о каком количестве техники шла речь.

Всего Франция имеет на вооружении 248 колесных танков. Их передача Украине станет первым случаем поставки танков западного образца ВСУ.