04 января 2023, 23:31
США рассмотрят возможность передачи Украине БМП Вradley
Байден: США рассмотрят возможность передачи Украине БМП Вradley
Американские власти рассматривают вопрос о возможной передаче Украине боевой машины пехоты M2 Bradley. Об этом заявил президент США Джо Байден, написало агентство Reuters.
«Да», — ответил Байден на вопрос, рассматривается ли такой вариант.
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M2 Bradley представляет собой боевую машину пехоты США. Ее создали во второй половине 1970-х годов и назвали в честь генерала Омара Брэдли. Экипаж БМП насчитывает трех человек. В десантном отделении боевой машины могут находиться до шести пехотинцев. =
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На вооружение M2 Bradley поступила в 1981 году. Американские военнослужащие применяли ее во время боевых действий в Афганистане и Ираке.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому колесные танки AMX-10 RC. Он согласился передать бронемашины во время телефонных переговоров. Об этом сообщил представитель Елисейского дворца, который не уточнил, о каком количестве техники шла речь.
Всего Франция имеет на вооружении 248 колесных танков. Их передача Украине станет первым случаем поставки танков западного образца ВСУ.
США
Оружие
Украина
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