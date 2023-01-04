04 января 2023, 21:02
Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10 RC
Макрон заявил, что Франция передаст Украине колесные танки AMX-10 RC
Бойцы ВСУ получат на вооружение колесные танки AMX-10 RC. Предоставить им бронемашины пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
«Президент решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — заявил на брифинге представитель Франции.
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Лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Они обсуждали различные темы около часа. Как отметил чиновник Елисейского дворца, отправка AMX-10 RC станет первым случаем поставки ВСУ танков, разработанных на Западе. Он не стал уточнять, сколько именно бронемашин получат украинские военнослужащие.
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Колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC разработала компания Nexter. Французы производили эту технику в период с 1976 по 1994 год. Сейчас на вооружении Франции имеется 248 колесных танков. Постепенно их заменяют на бронированные разведывательно-боевые машины EBRC Jaguar.
Владимир Зеленский
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