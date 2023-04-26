Общество 26 апреля 2023, 09:16 Захарова рассказала о непотребной пиар-акции с родственниками Уилана на заседании СБ ООН Захарова: США и их сателлиты притащили в СБ ООН родственников Уилана ради пиар-акции РИА «Новости»

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США вместе со своими сателлитами зачем-то пригласили на заседание СБ ООН родственников осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik. По ее словам, происходящее походило на непотребную пиар-акцию.

Она обратила внимание, что Россия, Китай и ряд других ряд стран в ходе заседания стремились сосредоточиться на актуальных проблемах и поисках способов их преодоления. В то время как другая группа натоцентричных стран сфокусировались на рекламе.

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«В очередной запевальной истерике выступили в рамках какой-то жуткой, дешевой, непотребной пиар-кампании. Притащили родственников Пола Уилана», — рассказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что для решения вопросов обмена существуют специальные каналы. Помимо этого, американская сторона зачем-то начала зачитывать Устав ООН в ходе заседания.

«Если они впервые открыли Устав ООН на заседании Совбеза, то это их проблемы — все остальные в курсе», — заключила дипломат.

В конце минувшего года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Штаты ведут с Россией активные переговоры по освобождению осужденного за шпионаж Пола Уилана в рамках обмена заключенными.