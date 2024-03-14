Общество 14 марта 2024, 14:22 Въезд в Россию закрыли еще для 227 американцев. Среди них — экс-посол Салливан МИД внес в стоп-лист экс-посла США Салливана и еще 226 американцев РИА «Новости»

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Более 220 американцев внесли в стоп-лист, запретив им въезд в Россию. Как пояснили в МИД, все они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса властей США, а также имеют непосредственное отношение к различным антироссийским акциям. В частности, в перечень попал бывший посол в России Джон Салливан.

Помимо Салливана, въезд в страну закрыли еще для 226 американцев в контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, подчеркнули в ведомстве.

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В МИД отметили, что речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах США, которые регулярно совершают враждебные выпады против России, распространяют откровенную клевету о внешней и внутренней политике страны.

Расширить стоп-лист решили в том числе и для того, чтобы Соединенные Штаты осознали, что любые их агрессивные действия будут получать решительный отпор, указали в министерстве.

Полный поименный перечень американских граждан, внесенных в стоп-лист на постоянной основе опубликовали на сайте МИД.