Мир 25 февраля 2023, 01:39 США раскрыли объем поставок оружия в Европу США за год совершили более 7,5 тысячи перевозок оружия и военных в Европу, включая Украину РИА «Новости»

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Транспортное командование США опубликовало данные о перевозках в Европу с целью оказания военной помощи союзникам. Ведомство показало статистику в своем аккаунте в Twitter.

За прошлый 2022 год Штаты совершили 995 авиарейсов, более 6,4 тысячи грузовых автоперевозок, 61 морскую перевозку и 143 поездами.

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В Европу, в том числе на Украину, доставили 111 тысяч бронебойных снарядов и систем, 282 артиллерийские системы, 15 вертолетов, почти 14,5 тысячи единиц стрелкового оружия, 202 миллиона патронов, чуть менее трех тысяч ракет для систем противовоздушной обороны. Кроме того, в статистику попали военные — более 16 тысяч человек. Общий вес доставленного составил примерно 164 тысячи тон.

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Ранее сообщалось, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму два миллиарда долларов. На эти деньги закупят боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды калибром 155 миллиметров и несколько моделей беспилотников.