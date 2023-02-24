Мир 24 февраля 2023, 14:55 Очередной пакет военной помощи ВСУ от США оценили в 2 млрд долларов Пентагон: новый пакет военной помощи от США оценен в 2 миллиарда долларов piqsels

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Очередной пакет военных поставок Украине из США оценили в два миллиарда долларов. Об этом сообщили представители Пентагона. Их процитировали на сайте ведомства.

«Этот пакет на общую сумму два миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы оборонной помощи Украине», — сообщили представители Пентагона.

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По их данным, в эту поставку вошел ряд боевой техники. В списке — дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для артиллерийских установок калибра 155 миллиметров и несколько моделей беспилотников.

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Представители Пентагона отметили, что эти позиции не снимут с баланса армии США, а закажут производителям. Также в рамках помощи Украине правительство Соединенных Штатов согласовало бюджеты на тренировку, техническое обслуживание и поддержку техники и личного состава ВСУ.