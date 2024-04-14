14 апреля 2024, 11:58
США пытаются проявлять сдержанность. Названо отличие конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Медведев: США не хотят большой войны на Ближнем Востоке
Власти США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, поскольку это ухудшает позиции президента Джо Байдена. В этом главное отличие ближневосточного конфликта от украинского, пояснил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«США пытаются держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность», — пояснил он.
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Гибель людей в конфликте на Украине безразлична американским властям. Для них «чем больше, тем лучше», подчеркнул Медведев. Ведь конфликт — это всего лишь инвестиции для Вашингтона, поэтому США продолжают в него инвестировать, подытожил замглавы СБ России.
Ранее в Израиле заявили, что намерены скоординировать с США ответный удар по Ирану.
США
Израиль
Украина
Ближний Восток
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