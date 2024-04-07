07 апреля 2024, 19:30
США проверят выполнение Израилем обязательств по операции в Газе
Кирби: США рассчитывают на выполнение Израилем обязательств по действиям в Газе
США рассчитывают на выполнение Израилем взятых на себя обязательств по обеспечению гуманитарных пауз в ходе военной операции в Газе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые периоды прекращения огня, о чем ЦАХАЛ будет заранее предупреждать местное население.
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«Мы должны увидеть… действительно ли они выполняют обязательства, поддающиеся проверке», — сообщил он.
Ранее американская конгрессвумен Мария Салазар предложила законопроект о стабилизации гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.
Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа и пригрозил прекратить поддерживать Израиль.
США
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Палестина
Биньямин Нетаньяху
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