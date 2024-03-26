26 марта 2024, 22:14
США променяли Украину на Израиль в критический момент
Politico: Байден резко сместил фокус внимания с Украины на Израиль
Президент США Джо Байден стал делать больше публичных заявлений о конфликте между Израилем и Палестиной в последние месяцы 2023 года. Тем самым Украине досталось меньше эфирного времени, сообщило издание Politico.
По данным издания, с января по 7 октября 2023 года Байден упоминал Украину примерно 32 раза в месяц. После атаки и до января 2024 года число упоминаний уменьшилось до менее 22 раз в месяц.
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«Таким образом, с октября по декабрь глава Белого дома упоминал Израиль примерно в два раза чаще каждый месяц, чем Украину», — указали в исследовании.
Байден начал активно говорить о помощи Израилю и Украине с того момента, когда в конгрессе возобновили дебаты об оказании дополнительного пакета помощи этим странам.
Накануне израильские власти согласились с условиями обмена палестинских заключенных на израильских заложников, которые выдвинули США.
США
Израиль
Украина
Джо Байден
Конфликт Израиля и Палестины
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