Мир 25 марта 2024, 09:15 Израиль согласился на предложение США по обмену заключенных на заложников CNN: Израиль согласился на условия обмена палестинских заключенных на заложников РИА «Новости»

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Власти Израиля приняли условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников, выдвинутые США. Теперь ожидается ответ со стороны ХАМАС, сообщил со ссылкой на дипломатический источник телеканал CNN.

Предложение выдвинул директор ЦРУ Билл Бернс, уточнил источник канала. Американская инициатива подразумевает освобождение порядка 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 заложников со стороны ХАМАС.

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При этом собеседник CNN обратил внимание, что договоренности по другим вопросам, в том числе по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и дислоцированию военных ЦАХАЛ в анклаве, достигнуты не были.

По последним данным сектора Газа, число погибших от ударов Израиля по территории анклава превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали. В ХАМАС утверждали, что в секторе Газа находятся около 200-250 заложников.

После завершения перемирия Израиль заявил, что в заложниках остались 126 израильтян и 11 иностранцев, а 110 похищенных были освобождены.