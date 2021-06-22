США продлили санкции против КНДР

Президент США Джо Байден продлил действие санкций против КНДР. Причиной стала дестабилизация ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В подписанном Байденом уведомлении отмечается, что на Корейском полуострове сохраняются риски распространения ядерных материалов. Также американский лидер заявил, что действия и политика властей КНДР все еще представляют угрозу нацбезопасности, экономике и внешней политике США.

«В связи с этим я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее», — пояснил Байден.

В конце мая в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) назвали главного врага КНДР. По словам эксперта по международной политике Ким Мен Чхоля, настоящим противником Северной Кореи являются США, а не южнокорейские войска.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США разработали новый подход к Северной Корее. Она отметила, что американская сторона отказалась от метода «стратегического терпения» и идеи заключения «грандиозной сделки» с Пхеньяном.