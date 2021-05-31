Северная Корея назвала своего настоящего противника

Противник КНДР — это США, а не Южная Корея. Штаты всего лишь «используют» своего союзника — Сеул. Об этом сказано в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мен Чхоля в этом материале уточнил, что целью Северной Кореи являются не южнокорейские войска, а США.

«Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами. Поговорка гласит, каков привет, таков ответ», — сказал он. Его заявление перевело РИА «Новости».

Чхоль заметил, что Штаты и власти Южной Кореи показали свои агрессивные амбиции, поэтому они не имеют права рассуждать об укреплении государственной о нарушении резолюций ООН или обороноспособности КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Джо Байден по итогам саммита 21 мая в Вашингтоне договорились отменить руководство по использованию ракет Сеулом. Оно подразумевало ограничения на создание и использование ракет с дальностью полета свыше 800 километров.