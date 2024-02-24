24 февраля 2024, 03:34
США продемонстрировали свое безумие, введя новые антироссийские санкций — экс-чиновник Госдепа
Бывший чиновник Госдепа Карден: США показали безумие, вводя очередные санкции
Правительство США, вводя новые антироссийские ограничения, повторяет одно и тоже в надежде получить эффективный результат, что указывает на признаки безумия. Об этом заявил экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден в беседе с РИА «Новости».
«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», — сказал Карден.
Реклама
По его словам, действия администрации США являются «позерством», Штаты не должны вводить санкций против России из-за смерти Алексея Навального, потому что оппозиционер был не их гражданином.
Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые ограничения против России окажутся «разрушительными».
США
Госдеп США
Санкции
Россия
Чиновники
Реклама
Реклама