США продадут часть нефти из своего стратегического резерва

США хотят использовать «комбинированный подход» для решения проблемы перебоев с поставками нефти, сообщила пресс-служба американского министерства энергетики.

«По мере того, как мировая экономика восстанавливается после пандемии, предложение нефти не увеличивалось темпами, необходимыми для удовлетворения спроса», — пояснили в министерстве.

Там также добавили, что несмотря на то, что цены на нефть упали в среднем на 10% за последний месяц, а цены на бензин начали падать, администрация продолжает принимать меры для устранения разрыва между спросом и предложением, отметила «Газета.ru».

На продажу поступит часть из стратегических резервов страны, еще часть будет передана компаниям. Министерство энергетики начнет продажу 18 миллионов баррелей нефти 17 декабря.

Американской компании ExxonMobil передадут еще 4,8 миллиона баррелей нефти в рамках «урегулирования потрясений на рынке». Предприятие впоследствии обязано вернуть эти запасы «в полной мере и с учетом надбавки в виде дополнительного количества нефти», ее оговаривают заранее.

Использование такого комбинированного подхода к обмену и продаже, отметили в ведомстве, позволит задействовать до 32 миллионов баррелей нефти.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что обмен и продажа из стратегического нефтяного резерва — важные средства, которые используют для решения проблемы перебоев с поставками нефти, пока мир восстанавливается после пандемии.

В ноябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна приняла решение продать часть государственного резерва нефти. Политик отметил, что Япония сделает это с целью стабилизировать цены на нефть. Он не рассказал, какой объем нефти будет продан. Кроме того, не были озвучены сроки реализации топлива.