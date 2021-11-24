Япония приняла решение продать часть нефтяных резервов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна приняла решение продать часть государственного резерва нефти. Об этом сообщил ТАСС.

Политик отметил, что Япония сделает это с целью стабилизировать цены на нефть. Он не рассказал, какой объем нефти будет продан. Кроме того, не были озвучены сроки реализации топлива, передал RT.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Таким образом страна планирует снизить цены на сырье.