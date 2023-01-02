Мир 02 января 2023, 18:18 Западу предрекли коллапс в случае поражения Украины в СВО Американский политик Янг: после провала на Украине на Западе начнется коллапс Министерство обороны Украины

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Западный империализм потерпит полный коллапс в случае поражения НАТО и США в боевых действиях на Украине. Об этом в Twitter написал претендент на пост губернатора Кентукки, американский политик Джеффри Янг.

«Западный империализм потерпит полный крах, если начнется обвал доллара, а НАТО, США и марионеточные власти Украины потерпят поражение на поле боя», — написал он.

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Янг предрек крах американский экономике, поскольку на ней слишком сильно отразятся самолично введенные санкции, добавил RT.

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Президент США Джо Байден 30 декабря одобрил новый бюджет на 2023 год, 45 миллиардов долларов из которого предусмотрели на поддержку Украины.

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявлял, что США только способствуют утрате Украиной своего экономического потенциала, так как страна теряет свои промышленность и инфраструктуру.

Авторы китайского издания Global Times назвали выделение Украине дополнительной американской помощи шагом к дальнейшей эскалации конфликта с готовностью вести боевые действия до полного истощения одной из сторон.