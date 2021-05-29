США призвали соблюдать осторожность при полетах над Белоруссией

В США авиаперевозчикам посоветовали с «крайней осторожностью» летать над территорией Белоруссии. Предупреждение выпустило Федеральной авиационное управление страны (FAA).

Рекомендация, указано в публикации на сайте FAA, будет действовать до тех пор, пока в управлении не выяснят подробности о инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске

«Авиакомпаниям следует продолжать проявлять крайнюю осторожность», — заявили в регуляторе.

В FAA подчеркнул, что тесно сотрудничают с американскими властями «над установлением необходимости дополнительных мер». Управление намерено оценить доклад о международном расследовании, чтобы оценить риски для авиакомпаний США, выполняющих рейсы в этом пространстве.

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска 23 мая после сообщении о минировании на борту. Сведения о заложенном в лайнере взрывном устройстве не подтвердились.

В Белоруссии уточнили, что на борту Ryanair находился один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов.