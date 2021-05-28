Путин описал ситуацию с бортом Ryanair словами «всплеск эмоций»

Президент РФ Владимир Путин дал оценку реакции международного сообщества на инцидент с рейсом Ryanair. Своим мнением глава государства поделился на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин охарактеризовал позицию других стран фразой «всплеск эмоций» и поблагодарил коллегу из Белоруссии за приезд. Трансляцию переговоров вел «360».

«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка. <…> Всплеска эмоций», — сказал президент России, согласившись с аналогичным мнением Лукашенко по поводу произошедшего.

В 2013 году, напомнил Путин, в Вене посадили самолет президента Бразилии Эво Моралеса, который летел из РФ. Борт досматривали из-за подозрений на наличие в лайнере бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Международной реакции на это не последовало.

«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета — и ничего, тишина», — подчеркнул российский лидер.

Президент Белоруссии рассказал, что привез с собой «некоторые документы» об инциденте с Ryanair. Лукашенко пояснил, что они продемонстрируют происходящее в республике.