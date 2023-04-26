Мир 26 апреля 2023, 18:59 США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ Минэнерго США призвало Россию вернуться к участию в ДСНВ РИА «Новости»

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Власти США призывают Россию вернуться к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом во время выступления в Конгрессе заявила глава управления ядерной безопасности при министерстве энергетики Джилл Хруби, ее слова привело РИА «Новости».

«После приостановки участия России в договоре мы потеряли очень много с точки зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому, несомненно, мы бы хотели возобновления участия России в этой программе», — сказала она.

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Хруби подчеркнула, что США надеются начать обсуждение нового соглашения по ограничению ядерных вооружений с российскими коллегами.

Президент Владимир Путин объявлял о приостановке участия России в ДСНВ в феврале, напомнил RT.

Ранее глава департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что ядерным державам необходимо налаживать отношения ради мировой безопасности.

По его словам, после завершения специальной операция Россия готова пойти на новые соглашения, если Запад проявит заинтересованность.