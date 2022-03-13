США призвали признать конец «однополярного доминирования»

Эра однополярного доминирования США закончилась. Об этом заявил в статье для журнала The American Spectator автор Джош Хаммер. По его мнению, страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике.

Автор отметил, что однополярный мир и неоспоримое американское превосходство в экономике, дипломатии, геополитике начались в 1991 году, после распада СССР. Однако теперь соперничество великих держав возвращается и однополярная эра подошла к концу.

Первые признаки крушения этого мира появились на руинах войн США по смене иностранных режимов и в результате «очень дорого обошлись американскому народу», заплатившему за них кровью и деньгами. Это показало, что Америка не всемогуща.

Он полагает, что это должно способствовать проявлению у руководства страны творческого подхода и нестандартного мышления, должно вести к созданию регионального альянса для сдерживания Китая. Таким образом, после завершения российской спецоперации было бы «вполне разумно» попытаться наладить долгосрочные отношения с Москвой.

«Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть. И это означает признание конца однополярной эпохи. Никогда прежде трезвая, ориентированная на национальные интересы американская реалистическая внешняя политика не имела большего значения для нашей страны», — резюмировал автор.

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