США призвали Польшу передать Украине советские боевые самолеты

США не возражали бы против передачи Польшей советских боевых самолетов Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передал ТАСС.

По ее словам, Вашингтон обсуждает данный вопрос, в том числе, с союзниками по НАТО.

«Мы работаем с Польшей над этим вопросом и консультируемся по этому поводу с остальными нашими союзниками по НАТО», — сказала Псаки.

Она подчеркнула, что вопрос передачи самолетов является «суверенным решением», которое будет принимать Польша.

«Мы никак не возражаем против того, чтобы Польша передала Украине самолеты», — сказала она.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила существование целого ряда «практических турдностей», касающихся того, как именно данную военную технику можно было бы доставить на Украину.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты рассматривают вопрос переброски дополнительных самолетов в Польшу в том случае, если Варшава решит перенаправить полученные ранее истребители на Украину. При этом власти Польши сообщили, что пока не приняли подобного решения.