Правительство Польши опровергло передачу военных самолетов Украине

Власти Польши не приняли решения о передаче Украине военных самолетов. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина страны Петр Мюллер, комментируя слова Госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщило Польское агентство печати.

Глава Госдепа во время визита в Кишинев заявил, что США рассматривают вопрос переброски дополнительных самолетов в Польшу, если Варшава решит полученные ранее истребители на Украину.

Мюллер отметил, что пока по этому вопросу никаких решений не принято.

«Ведется дискуссия о спектре действий НАТО. Но эта дискуссия по-прежнему ведется. Никакие решения не приняты», — заявил он.

Отдельно представитель польского правительства опроверг сообщения, что страна предоставила аэродромы для военных украинских самолетов, которые вылетают с боевыми целями обратно.

Официальный представитель министра обороны России Игорь Конашенков заявил, что предоставление другими странами аэродромов для военной авиации Украины будет рассматриваться российской стороной как вмешательство. Он отметил, что за последние два дня Воздушно-космические силы уничтожили 11 боевых самолетов и два вертолета украинских ВВС.